Colisão de alto impacto deixa motociclista morto em Rondonópolis

José Tomé dos Santos, 50 anos, estava em uma motocicleta e morreu em um acidente envolvido com uma caminhonete na noite desta quinta-feira (14), na BR-163 km 83 em Rondonópolis-MT.

Conforme informações do motorista do veículo Hilux, ele e o motociclista estavam no mesmo trajeto sentindo Rondonópolis/ Campo Grande, porém, a moto estava a sua frente sem iluminação traseira e atrapalhou sua visualização não conseguindo evitar o acidente.

A caminhonete só parou com cerca de 300 metros após o acidente.

O motociclista morreu na hora e o condutor do carro foi socorrido por conhecidos.

Estiveram no local a Rota do Oeste, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).