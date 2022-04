Comércio de Rondonópolis não abrirá as portas no Dia do Trabalhador

No próximo domingo (01/05), Dia do Trabalhador o comércio rondonoplitano não abrirá suas portas, conforme acordo firmado na Convenção Coletiva deste ano entre Sindicato Patronal do Comércio Varejista Rondonópolis (Sincomroo) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Rondonópolis (Secro).

Além do comércio em geral e serviços, os supermercados e açougues também não funcionarão. Desta forma, segundo mensagem do presidente do Sincomroo, Geovane Reis Sales. “Todo o setor poderá celebrar a data com suas famílias e assim renovar as energias e o espírito para mais semana de labor que se apresenta.

Outras datas com todo o comércio fechado também foram firmadas durante as negociações entre os sindicatos, como o Natal e no 1º de janeiro de 2023, ambos ocorrerão em um domingo”, ressaltou Reis Sales.