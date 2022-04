Comitê de combate ao Covid-19 da UFR sinaliza retorno integral das atividades acadêmicas

O Comitê de Enfrentamento à COVID-19 da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) emitiu, nesta quinta-feira (28), uma nota pública dirigida à toda comunidade acadêmica revogando o antigo Plano de retorno às aulas presenciais, emitido em novembro de 2021, ainda em meio ao contexto pandêmico.

Para basear seu posicionamento, o Comitê levou em consideração, a portaria do Ministério da Saúde n° 913, publicada em 22 de abril de 2022, que declara o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN); o decreto estadual n° 1.304, de 08 de março de 2022, que revoga a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção individual em espaços públicos e privados; a decisão do Comitê de Gestão de Crise do município de Rondonópolis, que revoga a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção individual.

No texto, o Comitê da UFR sinaliza para o retorno integral das atividades universitárias, sem restrição na utilização dos espaços ou limite de ocupação das áreas comuns, mas também sugere a imunização da comunidade acadêmica e recomenda a utilização de máscaras em situações especiais. Com a publicação da nota, o posicionamento do Comitê vai ao encontro das recentes determinações públicas sobre o assunto, ainda que reitere a importância de se manter cuidados básicos e boas práticas de higiene que podem prevenir não apenas o Covid-19, como outros tipos de contaminações.

Desta maneira, a partir da publicação da nota, o uso de máscaras nas dependências da Universidade Federal de Rondonópolis torna-se facultativo. Leia abaixo a íntegra do texto da nota:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

Comitê de Enfrentamento à COVID-19 – UFR

À Comunidade Acadêmica

Universidade Federal de Rondonópolis

Considerando a portaria GM/MS n° 913, de 22 de abril de 2022 que declara o encerramento da Emergência

em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN);

Considerando o decreto estadual n° 1.304, de 08 de março de 2022 que revoga a obrigatoriedade do uso de

máscara de proteção individual em espaços públicos e privados; e

Considerando o decreto municipal, de 28 de abril de 2022 que revoga a obrigatoriedade do uso de máscara

de proteção individual;

O Comitê de Enfrentamento à COVID-19 – UFR (portaria nº 87/2020/REITORIA/UFR) sugere as seguintes

ações para enfrentamento à COVID-19:

1) Documentação:

a. Revogação Plano de retorno às aulas presenciais, de novembro de 2021.

2) Orientações gerais:

a. Retorno integral das atividades universitárias, sem restrição na utilização dos espaços ou

limite de ocupação.

b. Sugere-se que indivíduos participantes de atividades acadêmicas e administrativas estejam

completamente imunizados.

c. O uso de máscaras nas dependências da Universidade Federal de Rondonópolis é facultativo.

A utilização das mesmas é recomendada nas seguintes situações:

i. Indivíduos com comorbidades;

ii. Eventos com mais de 50 pessoas;

iii. Indivíduos com sintomas de doença respiratória;

iv. Indivíduos que tenham tido contato com pessoas sintomáticas.

d. É recomendado a higienização constante das mãos, principalmente, antes do início de aulas.

e. Indivíduos sintomáticos deverão realizar testagem e, em caso de resultado positivo, manter

isolamento domiciliar por 7 dias.

3) Orientações finais:

Caso ocorram mudanças no cenário epidemiológico do município este Comitê reavaliará este plano

para orientação de novas medidas de contingenciamento.

Rondonópolis, 28 de abril de 2022.

Comitê de Enfretamento à COVID-19 – UFR