Concurso ‘Audiovisual e Educação Socioambiental’ será realizado em Rondonópolis

Preparem as câmeras e atentem o olhar sobre as diversidades ambientais em Rondonópolis. Será lançado no mês de maio o 1º Concurso de Audiovisual e Educação Socioambiental com o tema: Por um grito, eu canto: alternativas socioambientais para Rondonópolis.

A iniciativa é do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MP/MT), através da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e da Ordem Urbanística da comarca de Rondonópolis em parceria com a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), por meio do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI) “Estamira Gomes de Sousa”.

O objetivo é incentivar a sociedade rondonopolitana, através de narrativas audiovisuais, a refletir e construir propostas práticas de curto, médio e longo prazo. Temas como educação, saúde e segurança ambiental e elaboração de políticas de despoluição dos rios e córregos urbanos, preservação das nascentes, entre outros, que alertem para os perigos da deposição irregular de lixo, queimadas urbanas, a supressão irregular de vegetação, os maus-tratos e abandono de animais e terrenos baldios.

“Queremos voltar o olhar para a importância da educação ambiental no desenvolvimento de práticas comprometidas com a manutenção da vida, com a urgência do recuo da mentalidade e de dispositivos que agridem o meio-ambiente”, explica a coordenadora do projeto, professora Dra. Priscila de Oliveira Xavier Scudder.

Serão mais de R $150 mil reais em prêmios divididos em três categorias: sociedade civil; estudantes do ensino médio e estudantes universitários.

O edital contendo todas as informações será divulgado no dia 05 de maio, a partir das 20h, durante o evento de lançamento do concurso, no auditório da Universidade Federal de Rondonópolis localizado na Avenida dos Estudantes – bairro Cidade Universitária.