Conheça 5 hotéis em praias paradisíacas para o feriado de Tiradentes

Para aproveitar o feriado prolongado de Tiradentes, a partir do dia 21 de abril, os destinos de praia por todo o Brasil seguem em alta. Abaixo, confira cinco dicas de hotéis para curtir seus próximos dias de folga em algumas das melhores praias do nosso litoral:

Vila Siriúba – Ilhabela/SP

A Vila Siriúba tem 55 mil m² de área, com casas de charme, suítes e espaços para eventos à beira-mar. A localização em Ilhabela é privilegiada, a apenas 7 km da balsa, com acesso à belíssima praia de mesmo nome. Situada na antiga Fazenda Siriúba, a Vila Siriúba abriga oito casas e 13 suítes totalmente integradas à mata nativa da ilha, que é, inclusive, um dos destinos mais preservados do litoral paulista. A decoração privilegia aspectos da natureza e da cultura caiçara, com fachadas coloridas e luzes criando um efeito único e acolhedor. Piscina e restaurante completam a estrutura da Vila Siriúba.

Enotel Porto de Galinhas – Porto de Galinhas/PE

Resort all inclusive pé na areia, o Enotel Porto de Galinhas é bem integrado à paisagem paradisíaca do destino. Com uma diversificada programação de lazer para todas as idades, incluindo atividades pensadas especialmente para as crianças no EnoKids, o resort tem como um de seus diferenciais o complexo aquático, com 45 mil m², rio lento, piscina de ondas, parque aquático infantil com toboáguas e jatos d’água e muito mais. Para relaxar corpo e mente, há os tratamentos do Leger SPA, que inclui saunas, circuito de piscinas, hidromassagem, ofurô e gruta com piscina salina. Café da manhã, almoço, jantar, lanches, petiscos e bebidas alcoólicas e não alcoólicas estão inclusos na hospedagem.

Hotel Port Louis – Caraguatatuba/SP

O Hotel Port Louis fica a poucos passos da belíssima Praia de Tabatinga, no Litoral Norte de São Paulo. Muito tranquila, é ideal para curtir em família e praticar esportes náuticos. O Port Louis tem bar da piscina, restaurante e, como atração central, a piscina, que apresenta um design único, com jatos d’água, hidromassagem aquecida e uma divertida tirolesa. A piscina é cercada por vegetação tropical e espreguiçadeiras. Há ainda academia, sauna, ofurô, aluguel de bicicletas, loja de conveniência e uma animada equipe de lazer para adultos e crianças.

Praia Bonita Resort – Nísia Floresta/RN

A menos de 40 km ao sul de Natal, o resort Praia Bonita fica entre a Lagoa de Arituba e a Praia de Camurupim, tranquila e ideal para famílias com crianças. São 175 apartamentos, todos com vista para a ampla piscina que tem mais de 150 metros de extensão e um projeto paisagístico completo, repleto de jardins tropicais. Há ainda um ótimo restaurante, três bares, um spa completo, sala de jogos, brinquedoteca, loja de conveniência e academia. Você pode optar por três sistemas de serviços: diárias com meia pensão, só com café da manhã ou tudo incluído. Quem se hospeda por lá tem à disposição mais de 20 lagoas de água doce, além de praias de areia branca e piscinas naturais de Nísia Floresta.

Casa de Maria – Prado/BA

No sul da Bahia, a Pousada Casa de Maria encontra-se a 250 metros da praia de Novo Prado e a 600 metros da região central da cidade – uma localização perfeita para quem gosta de aproveitar as melhores opções de lazer do destino. São 24 apartamentos, todos devidamente equipados com ar-condicionado, TV de Led, frigobar livre, secador de cabelo e ventilador de teto. O café da manhã é incluído na diária e servido com uma grande variedade de alimentos típicos das culinárias baiana, mineira e internacional, assim como os pratos especiais que podem ser adquiridos no restaurante da casa, aberto exclusivamente aos hóspedes. Há ainda piscina, sauna e fácil acesso a praias desertas com mar quentinho.