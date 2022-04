Conselho de Ética vota nesta terça-feira relatório que pode tirar mandato de Arthur do Val

O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) vota na tarde desta terça-feira (12) o relatório que pede a cassação do deputado estadual Arthur do Val (UB), o ‘Mamãe Falei’, pelas declarações machistas proferidas em áudio contra mulheres ucranianas. As mensagens compartilhadas pelo então parlamentar do Podemos vazaram à imprensa em março.

A sessão da Alesp, ate este momento, segue marcada por tumulto. Mais cedo, o deputado estadual convocou membros do Movimento Brasil Livre (MBL) para um protesto em frente à Casa de Leis. “Vou ser cassado, mas vou cair atirando”, disse ontem (11) o parlamentar a um canal da plataforma Youtube. A sessão conta, ainda, com a presença de mulheres ucranianas que vivem no Brasil, contrárias às falas de Arthur.

Os nove membros do Conselho de Ética da Alesp votam o pedido. Depois, cabe ao plenário da Casa de Leis avaliar o parecer, já em forma de Projeto de Lei. A data para esta etapa não foi marcada.

Para que Arthur do Val tenha o mandato realmente cassado, a maioria dos 94 parlamentares da Alesp precisa votar favoravelmente ao projeto. São necessários pelo menos 48 votos a favor entre os deputados estaduais para a execução de qualquer pena em plenário.

Em nota, do Val falou em vingança na Casa. “É absurdo o que está acontecendo. O processo de cassação está tramitando em velocidade recorde, sobre um áudio sem crime e com o deputado tendo os direitos de defesa cerceados. Vale ressaltar que a Alesp cassou apenas um deputado em toda sua história e o motivo foi a participação comprovada deste em um esquema de corrupção”.

O caso

Em março, depois de viajar à fronteira da Ucrânia para, segundo ele, prestar apoio aos refugiados que saem do país logo após o início dos bombardeios da Rússia, Arthur do Val disse em áudio que as mulheres ucranianas “são fáceis porque são pobres”. O áudio foi seguido de outros compartilhados pelo parlamentar, com conteúdo sexista e misógino.

Após o vazamento das mensagem, o próprio deputado reconheceu as falas como “repulsivas” e “grotescas”.