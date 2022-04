Conservadores providenciam novo outdoor em Rondonópolis, desta vez para deputado tornozelado

O Movimento Conservador Rondonópolis voltou a tona novamente. Depois do outdoor contra o ex-presidente Lula, às margens da BR-364, desta vez instalou outro em defesa do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ).

Silveira é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por estimular atos antidemocráticos e ameaçar os ministros. Atualmente, segue monitorado por tornozeleira eletrônica.

No outdoor, o movimento acusa o STF de “censurar parlamentar em livre exercício de mandato” e pedem o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Na postagem nas redes sociais, o outdoor tem a legenda “hoje é o Daniel, amanhã pode ser você”.

Silveira foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica, fato que é criticado por conservadores de todo o país. Ele chegou a se “esconder” na Câmara dos Deputados para que o dispositivo não fosse instalado e só aceitou a tornozeleira após o ministro Alexandre de Moraes determinar multa diária de R$ 15 mil em caso de descumprimento.

Ele chegou a ser preso em 2021 por defender o AI-5, medida mais dura durante a Ditadura no Brasil. Ele foi solto um mês depois e em junho do mesmo ano foi preso novamente.

Contra Lula

No final de março, o ministro Raúl Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), indeferiu o pedido do Partido dos Trabalhadores (PT), que há cerca de duas semanas ingressou com ação contra um deputado e integrantes do Movimento Conservador no caso do outdoor “difamatório” contra o ex-presidente Lula instalados às margens da BR-364, em Rondonópolis.

O partido alegava abuso de poder econômico contra o deputado estadual Gilberto Cattani (PL), que aparece em fotos junto à instalação e propaganda eleitoral antecipada, pela qual pedia indenização de R$ 25 mil. Também foi incluída na ação a empresa “Rondoletras Publicidade e Comunicação Visual”, assim como o seu sócio, Sandro Henrique Magalhães, suposta responsável pela confecção do outdoor.

No entanto, o ministro do TSE explicou que o PT apontou os possíveis responsáveis pela instalação em Rondonópolis, mas não individualizou as peças publicitárias e o respectivo local que foram alocadas, fundamentando sua pretensão de forma “genérica”. Argumenta, ainda, que, sobre o outdoor instalado na BR-364, “o único outdoor individualizado”, aponta o ministro, o mesmo já não existe. Dias após a instalação, o cartaz foi destruído por terceiros.

A ação no TSE foi feita em conjunto pelos advogados do PT e do ex-presidente, representados pelos escritórios Teixeira, Zanin, Martins e Aragão e Ferraro. A defesa alega que as instalações contêm propaganda negativa contra Lula e “despreza a sua absolvição pelo Supremo Tribunal Federal (STF)”. Cita, além de Rondonópolis, instalações de conteúdo semelhantes em outros Estados do Brasil.