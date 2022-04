Corinthians faz jogo decisivo contra o Boca Juniors pela Libertadores

Após ser derrotado em mais um clássico no ano de 2022, dessa vez por 3 a 0 para o Palmeiras, o Corinthians se prepara para um dos jogos mais importantes do ano. O Timão recebe o Boca Juniors em casa pela Copa Libertadores e precisa vencer para se manter no topo do grupo.

Os quatro times do Grupo E somam uma vitória e uma derrota na competição e, com isso, estão empatados com três pontos. O Corinthians, entretanto, é o lanterna, já que tem o pior saldo entre todos. Caso vença o Boca Juniors, pode até se tornar o líder do grupo ao final da rodada caso tire a diferença do saldo de gols ou com um simples empate entre Always Ready e Deportivo Cali.

A derrota, porém, complicaria ainda mais a vida do alvinegro paulista. Sem vencer jogos importantes em 2022, o time comandado por Vitor Pereira precisa justificar o investimento em contratações. Renato Augusto e Willian, por exemplo, foram poupados do clássico e devem ser titulares na partida contra o gigante argentino.

Vitor Pereira comandou o Corinthians em 11 compromissos, tendo vencido cinco, empatado dois e perdido outros cinco. As derrotas foram em dois clássicos para o São Paulo, outros dois para o Palmeiras e a estreia na Libertadores contra o Always Ready.

A torcida ainda não se manifestou contra o treinador e entende que sua trajetória é curta para ser avaliada. As cobranças – que recentemente extrapolaram os limites e se tornaram ameaças – se limitaram aos jogadores e diretoria. Mas uma possível desclassificação na Libertadores pode mudar todo o ambiente corintiano para 2022.