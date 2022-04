Corpo é encontrado boiando no Rio Vermelho em Rondonópolis

Um corpo de um homem não identificado foi localizado boiando na noite desta quarta-feira (13) no Rio Vermelho região da Rodovia do Peixe, no Km 4 em Rondonópolis-MT.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por uma testemunha que relatou que um corpo estava no rio no final da rua Beira Rio no bairro Vila Mamed.

De imediato se deslocaram para o local, mas, nessa região nada foi encontrado.

Os bombeiros se dirigiram para a Rodovia do Peixe e no Km 4 o corpo já em foi localizado.

A Polícia Militar, Politec e Polícia Civil estiveram no local