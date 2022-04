Corpo localizado pode ser de jovem que desapareceu no feriado

Na manhã deste sábado (23), os mergulhadores do Corpo de Bombeiros localizaram nas águas do Rio Vermelho o corpo, ao que tudo indica, do jovem Vinicius Vieira, de 16 anos. No feriado da última quinta-feira (21), o jovem saiu para nadar com alguns amigos, até que por volta das 15h30 afundou.

Desde o acionamento das equipes, horas após o desaparecimento, o Corpo de Bombeiros deu início às buscas em toda a extensão do rio. Já nesta manhã, na altura da Gleba Dom Bosco, o corpo pôde ser localizado. Já inchado por conta do tempo sob a água, estava com as pernas ainda submersas e cabeça e tronco na superfície.

Segundo o Corpo de Bombeiros, é provável que o jovem tenha ficado preso a galhos de árvores e vegetação embaixo d’água nestes últimos três dias, o que dificultou o trabalho das equipes. A cor turva das águas também impedia que os mergulhadores tivessem boa visão submersos no rio.

Peritos da Politec estiveram no local e já iniciaram os trabalhos de perícia. A confirmação da identidade ainda carece do reconhecimento por parte da família e amigos que estavam com Vinicius no dia do afogamento.