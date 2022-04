Creche do Jardim Bela Vista é inaugurada em Rondonópolis

A creche ‘CMEI Professor Geraldo José de Oliveira’, localizada na rua Vicente Pereira de Abreu, no bairro Jardim Bela Vista, região da Vila Operária foi inaugurada na manhã desta quinta-feira (28), em Rondonópolis (MT).

Segundo informações do contrato de construção, a creche foi edificada com recursos próprios do município na ordem de R$ 1.984.085,62.

“Fizemos um compromisso de inaugurar 1 creche por semana, 8 creches. Estamos construindo 25 creches e vamos construir mais. Meu sonho é universalizar a educação infantil. Só a Vila está recebendo 6 creches novas e isso a gente deve muito ao Padre Lothar” explica o prefeito José Carlos do Pátio.

A nova creche tem como objetivo atender crianças de 0 a 5 anos e vai beneficiar dezenas de famílias de mães trabalhadoras da região que não têm com quem deixar os filhos para ir ao trabalho.

“Estamos trabalhando na reestruturação de toda rede de educação de Rondonópolis dando celeridade nos processos legislativos dentro da Câmara para que o executivo possa fazer acontecer aqui para a comunidade” ressalta o presidente da Casa de Leis, vereador Roni Magnani.

De 2020 até a atualidade, mais de 20 creches foram construídas em toda a cidade, e outras foram licitadas, atendendo ao projeto de unificação da educação infantil no município.

“Isso aqui é união de força política, união de juntar força em prol de Rondonópolis

e aqui neste momento em prol ao Distrito da Vila Operária liderado pelo Padre Lothar, onde nós aprendemos e debatemos muito. O professor Geraldo foi o primeiro diretor eleito da Escola Daniel Martins Moura. Era um homem que servia lá na igreja do Padre Lothar, tocava o cavaquinho, animava a igreja. Por esse motivo o professor está sendo homenageado pelos 21 vereadores. A Vila Operária esta ganhando muito, ganhando obras importantes” finaliza o vereador Reginaldo Santos.

ESTRUTURA

Segundo a fiscal da obra, a nova unidade escolar infantil tem diversas dependências como: salas para o setor administrativo; sala professores/reunião; sala de fraldário, salas creche, sala de amamentação, sanitário PCD infantil; sanitário infantil; sala multiuso; salas pré-escola, sanitários infantil, almoxarifado, lactário, rouparia, lavanderia, cozinha, pátio coberto/refeitório, despensa, e hall de entrada.