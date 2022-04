Criminoso que matou e desfigurou rosto de vítima é condenado a 14 anos de reclusão

O autor de um homicídio ocorrido em julho de 2020, na cidade de Várzea Grande (MT), foi condenado em tribunal do júri realizado pela comarca do município a 14 anos de reclusão, inicialmente em regime fechado.

O assassinato de Fernando Ferreira Cavalcante, 33 anos, foi investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cuiabá. A vítima foi encontrada morta, com ferimentos profundos no rosto, no quintal de uma residência no bairro São Matheus, em Várzea Grande, na madrugada de 12 de julho de 2020. O corpo apresentava diversos ferimentos no rosto, em tese, provocados por pedras que foram localizadas próximas à vítima.

O Ministério Público Estadual denunciou o investigado com base no inquérito produzido e o Poder Judiciário acolheu a denúncia.

Em fevereiro do ano passado, a equipe do delegado responsável pela investigação, Caio Fernando Albuquerque, prendeu o autor do crime, de 29 anos, que depois teve a prisao convertida em preventiva pela 1ª Vara Criminal de Várzea Grande.

Investigação

Em diligências, a equipe da DHPP apurou que momento antes do homicídio, Fernando teve uma discussão banal com o investigado, que foi interrompida por uma testemunha. A testemunha informou à Polícia Civil que após Fernando consumir bebida alcoólica, ele o chamou para ir embora, mas a vítima preferiu ficar na área da casa de um conhecido porque estava alcoolizado e ia dormir.

Depois, a testemunha se dirigiu a outra casa na vizinhança e mais tarde foi informada de que a vítima tinha sido encontrada morta no quintal da residência onde ficou dormindo.

A equipe da DHPP apurou ainda que o investigado pelo homicídio foi visto correndo da casa onde a vítima foi encontrada morta e depois não foi mais encontrado no bairro.

Informações coletadas pela equipe da Delegacia de Homicídios apontaram que na semana em que ocorreu o crime, a vítima e investigado tiveram outra discussão, que evoluiu para uma tentativa contra a vida de Fernando, com emprego de uma faca grande cozinha, seguida de ameaças.

Diante das evidências, exames periciais e oitivas de testemunhas, o delegado Caio Albuquerque representou pela prisão do investigado, a fim de coletar outras informações fundamentais ao esclarecimento do homicídio qualificado, que foi cometido por motivo fútil, sem possibilidade de defesa da vítima.

O exame de necropsia apontou que a vítima, além de ter o rosto desfigurado em função dos golpes provocados por pedras, também sofreu asfixia decorrente do trauma facial, o que causou sofrimento respiratório, caracterizando a morte por meio cruel.