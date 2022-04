Criminosos se passam por filho e família cai em golpe transferindo R$ 5 mil

A Polícia Civil conseguiu recuperar aproximadamente R$ 5 mil de uma vítima de estelionato em Sinop-MT. Segundo informações, a pessoa caiu em um golpe aplicado por criminosos usando um aplicativo de mensagens.

A vítima fez transferências via Pix, após uma pessoa, se passando por seu filho, solicitar os valores pelo WhatsApp. Juntos, os valores transferidos totalizavam aproximadamente R$ 5 mil. Somente após as transferências, a vítima percebeu que havia caído em um golpe e procurou a Polícia.

As equipes policiais conseguiram o bloqueio total dos valores transferidos para as contas bancárias. Os trabalhos contaram com apoio do sistema antifraude do Recarga Pay.

As investigações seguem em andamento para identificar os envolvidos no crime.