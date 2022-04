Defesa de atriz de filme adulto diz que decisão do PT foi “arbitrária” e “covarde”

A defesa da atriz Ester Caroline Perralto, mais conhecida como Tigresa Vip, disse que irá acionar juridicamente o Partido dos Trabalhadores (PT) de Mato Grosso pela anulação da filiação dela junto a sigla. A representação da atriz classificou a decisão do partido como “arbitrária” e “covarde”.

Tudo começou quando o PT anunciou alguns de seus novos filiados e nomes com intenção de compor as chapas proporcionais nas eleições deste ano. Entre os nomes estava o de Ester, que se filiou pela internet e se lançou, à época, como pré-candidata a deputada estadual pelo partido. Ela chegou a participar do encontro do PT em Cuiabá que lançou nomes às pré-candiduras a Governo e Senado nestas eleições, já se colocando como nome na corrida à AL (foto acima). Participou do ato o deputado estadual e pré-candidato à reeleição, Lúdio Cabral.

A pré-candidatura virou notícia. Evidentemente, em sua maioria, a cobertura deu imenso destaque na profissão exercida por Ester (atriz pornô). O PT, então, barrou a filiação. Outro deputado estadual, Valdir Barranco, confirmou à imprensa que a filiação da Tigresa havia sido anulada.

Em reposta, a própria atriz disse ter sido alvo de discriminação por parte de dirigentes do PT em Mato Grosso. Prometeu, ainda, revelar os nomes.