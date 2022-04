Deputado é homenageado pelo 7º Batalhão da PMMT de Rosário Oeste

O deputado estadual Delegado Claudinei (PL) foi agraciado com a Medalha Honorífica do 7º Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT) de Rosário Oeste, em solenidade ocorrida nesta segunda-feira (18), no Cinema Municipal da cidade. A homenagem foi concedida pelo comandante da instituição, tenente-coronel Kleber Franklin de Lima Ferreira, ao reconhecer os trabalhos realizados pelo parlamentar em prol da unidade policial.

“Fico agradecido pelo convite e reconhecimento do comandante Franklin por conceder essa honraria. Desde o início do meu mandato parlamentar, busco contribuir por melhorias que venham beneficiar as forças da segurança pública. Para a polícia militar já destinamos emendas e articulamos junto ao governo estadual situações que necessitavam de atenção para colaborar com a atuação dos militares em atendimento à população. E continuaremos firmes para manter o nosso compromisso para o que é melhor para a sociedade”, declarou Claudinei.

Além do deputado, o secretário de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp), Alexandre Bustamante, também foi homenageado. “Há pouco tempo estive, em Rosário do Oeste, e volto aqui, para comemorar os 51 anos do 7° Batalhão. Esse governo completou três anos, conseguiu evoluir e melhorar, em equipamentos e em alguns protocolos. O primeiro ano foi difícil. Tivemos uma evolução muito grande. Especialmente, nesses anos de 2021 e 2022, temos enfrentado os problemas da segurança que é a situação do armamento, estrutura, viaturas, prédios e sem deixar de olhar o principal – o ser humano e o profissional. Com o apoio da Assembleia Legislativa, esperamos avançar no que a sociedade espera”, declarou.

Bustamante aproveitou para parabenizar a gestão do comandante Franklin e estendeu o reconhecimento para todos militares lotados no 7º Batalhão da PM. “Fica os parabéns para toda a equipe e comandante e a Secretaria de Segurança Pública está muito feliz. Pode melhorar, mas está muito bom! ”, comentou o secretário.

O evento contou com a presença do comandante-geral da PMMT, coronel Alexandre Correia Mendes, deputado estadual Elizeu Nascimento (PL), o prefeito municipal Alex Steves Berto (SD), presidente Amilson Claudio Neponoceno da Câmara de Vereadores, parlamentares municipais, representantes do Ministério Público Estadual, Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs), de municípios circunvizinhos e de instituições das forças de segurança, autoridades locais, sociedade civil organizada e convidados.

A unidade policial de Rosário Oeste foi construída, no primeiro semestre de 1971, em um prédio de aproximadamente 1 mil m², nas margens da BR -153. Passou por vários avanços, e, em 2003, passou a ser subordinada ao 2° Comando Regional (CR) de Várzea Grande.

Além de Rosário do Oeste, o 7° BPM atende os municípios de Nobres, Jangada, Acorizal, distrito de Bauxi de Rosário Oeste e distrito de Bom Jardim que fica na cidade de Nobres.