Deputado sai em defesa de Bolsonaro após denúncia de campanha eleitoral antecipada em Cuiabá

O deputado estadual bolsonarista, Gilberto Cattani (PL), saiu em defesa do presidente da República Jair Bolsonaro (PL) e negou que tenha configurado campanha eleitoral antecipada a visita do chefe do Executivo a capital Cuiabá na última terça-feira (19).

Em Mato Grosso, Bolsonaro cumpriu agenda que incluiu participação em evento religioso, com direito a motociata organizada pelos apoiadores no trajeto do aeroporto ao local do encontro.

Como ocorreu em outras visitas do presidente a municípios e Estados, lideranças de oposição locais acusaram a agenda de “campanha extemporânea”. Por visita a São Paulo, por exemplo, o PT entrou na Justiça.

“O presidente veio para participação em eventos religiosos, com um povo que defende aquilo que acreditamos: contra o aborto, a favor da família”, disse Cattani.

Em Mato Grosso, a deputada federal Rosa Neide e o deputado estadual Lúdio Cabral, ambos do PT, criticaram duramente a visita do presidente.