Diretoria do ‘Grupo de Apoio a Adoção’ é empossada em Rondonópolis

Adotar é uma causa. E é com este pensamento que o ‘Grupo de Apoio a Adoção de Rondonópolis – Gerando com o Coração’, que nesta terça-feira (12) empossou a sua diretoria. O projeto havia sido consolidado no início de março por meio da iniciativa ‘Corregedoria em Ação’, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. De lá pra cá, os trabalhos já tinham começado, mas ainda faltava a formalização. Agora não falta mais.

O grupo está pronto para atuar em conjunto com a Vara de Infância e da Juventude. Confira abaixo uma entrevista com a presidente do Grupo, Márcia Matsumoto, feita pela TV Cidade: