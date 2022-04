Dos 258 projetos de Lei apresentados na Câmara, 131 são relacionados a nomeação de vias e espaços públicos

Ainda do levantamento exclusivo do portal AGORA MT sobre os projetos de Lei apresentados pelos 21 vereadores frente a atual Legislatura na Câmara de Rondonópolis, dos 256 projetos já apresentados desde 1º de janeiro de 2021, um total de 131 são os chamados “nomes de rua”. As propostas se referem à nomeação de vias ou espaços públicos como praças, logradouros, prédios e loteamentos.

O número é alto. Em porcentagem, mais da metade: 50,77%. Todos os parlamentares possuem ao menos um projeto de Lei com as mesmas características. A exceção é o vereador Junior Mendonça (PT), que não teve nenhum projeto de Lei repassado à reportagem como sendo de sua autoria.

A reportagem especial do portal AGORA MT está aqui.

Abaixo a lista (atualizada com os números de projetos apresentados na última quarta-feira, dia 30):

. Adonias Fernandes (MDB) – 32 projetos sendo 11 sobre “nome de rua” e outros 4 sobre denominações de espaços públicos (caps infantil, biblioteca, área de lazer e loteamento)

. Batista da Coder (SD) – 6 projetos sendo 4 sobre “nome de rua”

. Beto do Amendoim (PTB) – 6 projetos sendo 5 sobre “nome de rua”

. Cido Silva (PSC) – 8 projetos sendo 3 sobre “nome de rua” e 1 sobre denominação de espaço público (praça)

. Claudio da Farmácia (MDB)– 9 projetos sendo 4 sobre “nome de rua” e 2 sobre denominação de espaços públicos (praças)

. Dico Sodré (SD) – 3 projetos sendo 3 sobre “nome de rua”

. Investigador Gerson (MDB) – 49 projetos sendo 27 sobre “nome de rua” (1 trata de revogação de nome)

. Jonas Rodrigues (SD) – 1 projeto sendo 1 sobre “nome de rua”

. José Felipe Horta (Podemos) – 11 projetos sendo 1 sobre “nome de rua”

. Junior Mendonça (PT) – A reportagem não recebeu nenhum projeto listado

. Kalynka Meireles (Republicanos) – 25 projetos sendo 15 sobre “nome de rua”

. Kaza Grande (DC) – 1 projeto sendo 1 sobre “nome de rua”

. Dr. Manoel (SD) – 16 projetos sendo 8 sobre “nome de rua”

. Marildes Ferreira (PSB) – 13 projetos sendo 7 sobre “nome de rua” e 1 sobre denominação de espaço público (mini estádio)

. Marisvaldo Gonçalves (PSL) – 9 projetos sendo 6 sobre “nome de rua”

. Ozeas Reis (PP) – 7 projetos sendo 2 sobre “nome de rua” e 2 sobre denominação de espaços públicos (praças)

. Paulo Schu (DC) – 23 projetos 4 sobre denominação de espaços públicos (logradouros)

. Reginaldo Santos (SD) – 9 projetos sendo 7 sobre “nome de rua” (1 trata de revogação de nome)

. Roni Cardoso (PSD) – 11 projetos sendo 5 sobre “nome de rua” (3 tratam de zona linear)

. Roni Magnani (PSB) – 11 projetos sendo 5 sobre “nome de rua”

. Subtenente Guinancio (PSDB) – 8 projetos sendo 5 sobre “nome de rua”