Duas receitas para deixar a família com água na boca no almoço de Páscoa

A Páscoa 2022 está logo aí e é hora de começar a pensar em quais pratos preparar neste dia especial com familiares e amigos.

É comum que o bacalhau tenha presença garantida na mesa de muitos brasileiros nesta ocasião. Mas também não podemos deixar de falar do famoso Filé Saint Peter com Amêndoas, outra receita perfeita para o feriado.

Pensando nisso, a Chef Carol Góes, da Cantina Tia Lina, compartilhou conosco as receitas do Bacalhau Alla Tia Lina e o Filé Saint Peter com Amêndoas de um jeito prático, que deixa o prato bem colorido e, claro, com uma apresentação de dar água na boca. Confira!

BACALHAU ALLA TIA LINA

Ingredientes:

700g de lombo de bacalhau;

3 colheres (sopa) de óleo;

6 batatas pequenas cozidas;

6 azeitonas;

6 tomates cereja

2 fundos de alcachofra;

2 colheres (sopa) azeite extravirgem;

1 cebola média fatiada;

1 pimentão vermelho fatiado;

1 pitada de manjericão;

1 pitada de orégano;

1 pitada de sal;

Salsinha a gosto picada;

Alho-poró a gosto picado;

1 ovo cozido;

*brócolis no alho e óleo para decorar.

Modo de preparo:

Aqueça uma frigideira antiaderente para grelhar o bacalhau dos dois lados. Em outra frigideira, aqueça o óleo para saltear as batatas com as azeitonas e os tomates. Finalize com alho-poró e sal. Reserve.

Numa outra panela ou frigideira, aqueça o azeite para saltear a cebola e o pimentão. Tempere a gosto com manjericão, orégano, salsinha e sal. Reserve.

Coloque o bacalhau em uma travessa, e ao lado coloque os legumes salteados e por cima a cebola com pimentão, finalize com os brócolis e ovo cozido.

FILÉ SAINT PETER COM AMÊNDOAS

Ingredientes:

400gr de filé de tilápia (Saint Peter);

Sal a gosto;

Farinha de trigo para empanar;

Óleo para untar;

1 colher (sopa) de manteiga;

40gr amêndoas laminadas;

1 limão;

1 pitada de salsinha picada;

1 pitada de sálvia fresca picada;

1 pitada de alecrim fresco.

Modo de preparo:

Tempere os filés de tilápia com o sal. Aqueça uma frigideira antiaderente e coloque um fio de óleo. Empane os filés na farinha e leve-os para dourar. Aguarde até que ele se solte do fundo para depois virar e grelhar o outro lado e reserve.

Em outra frigideira, adicione a manteiga e deixe derreter em fogo baixo. Coloque as amêndoas laminadas para dourar lentamente na manteiga. Ao retirar do fogo, esprema o limão e finalize com as ervas. Regue os filés com as amêndoas.

Sirva imediatamente.