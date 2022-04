Durante o fim de semana, Polícia Militar prende 13 pessoas em flagrante em Rondonópolis

O trabalho ostensivo da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de 13 pessoas, por crimes como lesão corporal, tráfico de drogas, cumprimento de mandado, entre outros, em ocorrências registradas no último fim de semana em Rondonópolis. As prisões foram feitas nos bairros Vila Santa Catarina, Vila Aurora, Vila Paulista, Areião, Gleba Dom Bosco, além da região central da cidade.

Em uma das ocorrências, na madrugada de domingo (03.04), a PM foi acionada para verificar uma situação de briga entre dois homens, no bairro Vila Aurora. No local, após abordagem, um dos homens disse que teria flagrado o outro suspeito agredir uma mulher, em frente a um estabelecimento. O homem disse ainda que interferiu na discussão, momento em que o outro suspeito reagiu. Os dois homens iniciaram uma briga com agressões físicas e foram conduzidos para a Delegacia da cidade.

Ainda no domingo (03), um homem e uma mulher foram presos em flagrante por tráfico de drogas no bairro Areião. Os suspeitos estavam em uma motocicleta e apresentaram nervosismo ao avistarem a viatura e serem abordados. Com a dupla, a PM apreendeu porções grandes de substância análoga a maconha e uma quantia de cerca de R$ 2.600,00, proveniente do tráfico.

No bairro Gleba Dom Bosco, também no domingo, um casal foi encaminhado para a Delegacia, autuados pelo crime de lesão corporal. Os vizinhos denunciaram a briga dos suspeitos e no local, a PM encontrou ambos com lesões. Em suas versões, os suspeitos disseram terem sido atacados um pelo outro. Já na Delegacia, em checagem no sistema, foi identificado e cumprido um mandado de prisão ao suspeito homem, por um crime na cidade de Campo Novo do Parecis.

Já na madrugada desta segunda-feira (04), um homem foi preso em flagrante por tentativa de roubo. No local, a vítima do crime disse que estava em sua motocicleta quando, ao parar em um cruzamento, o suspeito teria retirado a chave de sua moto e exigiu pagamento em dinheiro para devolvê-la. Em diligências, a PM encontrou o suspeito, que foi encaminhado para a Delegacia.

Homem preso em flagrante com porções de drogas e dinheiro, no centro de Rondonópolis, neste domingo (03)

Créditos: PMMT

Outras prisões

No sábado (02), um suspeito foi preso para cumprimento de um mandado judicial, no centro, e uma mulher foi presa por falsa comunicação de crime, no bairro Vila Santa Catarina. No domingo (03), outros suspeitos foram presos pelos crimes de lesão corporal, tráfico de drogas, nos bairros Vila Paulista, Loteamento José Carlos do Pátio e no centro da cidade; e uma mulher foi presa por mandado judicial, no bairro São Sebastião