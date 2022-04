E a corda só que estica!

O presidente Jair Bolsonaro concedeu indulto presidencial ao deputado federal Daniel Silveira, que havia sido condenado a uma pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, multa, perda do mandato e dos direitos políticos, tornando-o inelegível, por estímulo a atos antidemocráticos e ataques ao STF e seus ministros e outras instituições democráticas.

O perdão presidencial está capitulado no artigo 734 do Código de Processo Penal, nos termos seguintes: “A graça poderá ser provocada por petição do condenado, de qualquer pessoa do povo, do Conselho Penitenciário, ou do Ministério Público, ressalvada, entretanto, ao Presidente da República, a faculdade de concedê-la espontaneamente. (grifo nosso).

O duro é que alguns pré-candidatos à presidência e juristas ligados a eles querem questionar o indulto do presidente no STF. Para eles, houve desvio de finalidade na concessão do perdão, uma vez que o deputado é aliado de Bolsonaro e, assim, o princípio da impessoalidade dos atos públicos não estaria sendo observado. Mais ou menos o que aconteceu no caso da nomeação do ex-presidente Lula como ministro chefe da Casa Civil feito pela ex-presidente Dilma Rousseff. Naquela ocasião, o STF reconheceu que a nomeação visava tão somente conceder a Lula foro privilegiado para que seu processo saísse da Vara Criminal de Curitiba e fosse enviado ao STF.

Mas esse viés não pode prevalecer na questão do indulto. É claro que o perdão é ato personalíssimo do presidente da República e leva em conta questões de ordem subjetiva para sua concessão. Questionar sua concessão seria retirar do presidente competência que a lei lhe atribui, exclusivamente.

Quanto ao caso em si, é claro que o deputado extrapolou todas as regras de probidade e decoro parlamentar ao sugerir, verborragicamente, atentados, físicos até, contra o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, incluindo o relator do processo, Alexandre de Moraes. Sem contar que o processo em si pode macular a Corte no tocante aos direitos humanos.

Antes da Revolução Francesa, a inquirição e condenação de acusados eram feitas pela mesma pessoa ou órgão. Sem contar que a investigação em si era baseada em tortura, a fim da obtenção da confissão. Foi necessário um grande jurista italiano dizer o óbvio. Cesare Beccaria denunciou esse sistema no livro “Dos Delitos e das Penas” (“Dei Delitti e Delle Pene”, no original), anunciando que o mundo que surgiria a partir da Revolução seria centrado na razão e na liberdade do homem. Assim, a partir dessa visão iluminista, a investigação, a acusação e o julgamento não poderiam ser feitas pelo mesmo órgão ou pessoa.

O STF rompeu com isto no julgamento de Daniel Silveira, quando presidiu o inquérito que investigava as ações do deputado, que resultou na conclusão de sua culpa para depois julgá-lo no processo oriundo desse mesmo inquérito. Não seria prejulgamento? Imagine que você ofende uma pessoa. Descobre que a vítima é delegado de polícia. Seria razoável esse delegado presidir o inquérito? Claro que não! Mas a coisa fica pior. Depois de concluir pela sua culpabilidade no inquérito policial, esse mesmo delegado passa em concurso público e se torna juiz de direito. Seria plausível que este juiz julgasse o caso que surgiu de um inquérito que ele presidiu e onde ele foi a vítima? Não! Foi o que fez o ministro Alexandre de Moraes.

Penso que pressupostos clássicos do Direito foram suplantados nesse julgamento. Ainda que a lei estivesse sendo cumprida, o Direito não estava ali sendo dito. Agora, se o STF não entender o momento histórico do Brasil e anular o indulto presidencial, pode estar empurrando o país para mais perto que nunca da ruptura. Especialmente depois da defesa acalorada que o próprio Alexandre de Moraes fez sobre um indulto concedido pelo então presidente Michel Temer. É esperar para ver.