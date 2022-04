Em alta velocidade, motociclista atinge lateral de picape e fica ferido na avenida Médici

Um motociclista, 37 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na avenida presidente Médici, na região da Vila Birigui. O condutor da Yamaha Fazer atingiu a lateral de uma picape Fiat Strada, que no momento encerrava a passagem da avenida. A vítima foi socorrida e encaminhado ao Hospital.

Segundo informações repassadas pela passageira da picape, o condutor da moto estaria em alta velocidade e pai dela, o motorista, não conseguiu evitar o acidente. A mulher ainda disse que eles estavam finalizando a passagem da pista quando aconteceu a colisão e logo a frente havia um carro, impossibilitando a visualização completa da via.

No momento do acidente, três equipes do Corpo de Bombeiros Militar, que estão em treinamento, passavam pelo local. Os militares prestaram os primeiros atendimentos à vítima e isolaram a cena do acidente até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem foi socorrido e encaminhado à unidade hospitalar, sem aparentes ferimentos graves.