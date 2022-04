Em entrevista, Bolsonaro sinaliza apoio a Mauro e reafirma Wellington ao Senado

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), sinalizou nesta sexta-feira (29) que deverá seguir junto ao projeto à reeleição de Mauro Mendes (UB) ao Governo. Desde a visita a capital do Estado, no último dia 19, os laços entre os pré-candidatos, ao que parece, se estreitou ainda mais. Ao Senado, o presidente reforçou, ainda, o nome de Wellington Fagundes (PL) como o candidato ao Senado.

Sobre Mendes, ainda é aguardado o lançamento oficial de sua pré-candidatura. Nem mesmo a repetição da dobradinha com o Otaviano Pivetta (PDT) está confirmada, apesar de dada como certa. “Estive há pouco tempo em Mato Grosso e conversei com o Mauro Mendes. Ele me acompanhou e falei pra tocarmos o barco juntos. Tem também o Wellington, na nossa chapa para o Senado, e da minha parte, com o governador está tudo resolvido. Não tem atrito entre nós e estamos em paz. Estamos fechados e vamos tocar o barco. Comigo e com o governador está tudo 100%”, disse o chefe do Palácio do Planalto sobre a recente visita e os escolhidos para apoiar nas majoritárias.

Em reposta a Bolsonaro, Mauro emendou à imprensa: “Se ele falou vamos tocar o barco, vamos tocar o barco”. Em seguida, retomou o tom “omeopático” que tem adotado em 2022. “Não tem nada definido”. “São possibilidades eleitorais que existem, não tem nada definido. Porém, o presidente deve ter informações do bom trabalho que estamos fazendo em Mato Grosso, deve ter chegado para ele as informações corretas, porque tinha alguém que levava mentiras para ele, dizendo que eu falava mal do presidente aqui em Mato Grosso, nunca falei. Como não falo mal de ninguém, a não ser de um único político, e os motivos todo mundo sabe o que é e porque é. Então fico feliz e do meu lado estou disposto a tocar o barco para o bem de Mato Grosso”, concluiu.