Empresário é encontrado morto dentro de caminhonete por populares

O empresário Lindenilson Cordeiro Borges, de 41 anos, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (15) no município de Nova Xavantina. Segundo as informações, populares avistaram uma caminhonete modelo S-10 e se depararam com o corpo da vítima dentro do automóvel.

O carro tinha várias marcas de tiros e a suspeita é de crime de execução. A polícia apura se o crime tenha sido motivado por vingança, pois a vítima teria se envolvido em um desentendimento recentemente. Ele era dono de uma empresa metalúrgica e prestava serviço na cidade.

É possível que o empresário tenha sido morto um dia antes, na quinta-feira (13). O carro estava batido, o que indica que após ser abordado e levar os tiros, o empresário ainda tenha tentado fugir. Desgovernado, acabou batendo contra uma cerca.

A Politec esteve no local. As investigações ficarão a cargo da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa, a DHPP, da Polícia Civil.