Equipamento em manutenção deixa pacientes sem exames e levanta suspeita sobre aquisição de novo ou locação de usado

A imagem acima foi retirada do site oficial da Prefeitura de Rondonópolis. Um texto escrito e publicado pela assessoria de imprensa do Paço Municipal no dia 28 de outubro de 2021 traz no título “Hospital de Retaguarda vai contar com tomógrafo próprio”. O equipamento, como mostra a matéria, foi viabilizado no ano passado por meio de uma emenda parlamentar. O valor empenhado: R$ 1,5 mi. Há pelo menos quinze dias, porém, segundo denúncia repassada à reportagem, pacientes que precisam de exames de tomografia estão sendo redirecionados pela Prefeitura a uma clínica de imagens, pois o equipamento simplesmente não está em condições de uso.

O caso foi parar na Câmara de Vereadores nesta semana. A presidente da Comissão de Saúde da Casa de Leis, Marildes Ferreira (PSB), apresentou um requerimento que pede esclarecimentos à Secretaria Municipal de Saúde. A própria diz ter visitado o Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz, conhecido como Hospital de Retaguarda, local onde fora instalado o tomógrafo, e constatou que o equipamento carecia de manutenção. A dúvida: foi, de fato, comprado pelo Município um equipamento novo?

Marildes suspeita que não. “Eu não sou uma técnica especializada em conceituar aparelhos de tomografia, mas eu diria que um aparelho novo não começa a dar manutenção em tão pouco tempo”, argumenta. “Ouvi do próprio técnico que havia uma peça estragada e que precisava ser trocada. Ora, um aparelho novo não estaria nesta condição”, completa.

A vereadora vai além, diz acreditar que o município possa ter adquirido um equipamento usado ou alugado um tomógrafo para instalar no hospital. A confirmação da teoria poderá ser feita após as respostas da SMS ao requerimento apresentado. “Quero saber se, de fato, é um aluguel, quanto está pagando por ele e por que a Prefeitura não comprou um equipamento novo com a tal emenda parlamentar que foi destinada para esta finalidade”.

O valor da emenda foi orçado por Marildes e pelos vereadores Reginaldo Santos (SD), Dico Sodré (SD) e Dr. Jonas Rodrigues (SD), que formaram uma comitiva e se reuniram em 2021 com o vereador Jaime Campos (UB), autor da emenda parlamentar. Segundo afirma, três meses após a reunião, uma cópia do comprovante de depósito na conta do Município foi enviado aos gabinetes dos parlamentares.

Outro lado

A reportagem do AGORA MT também foi em busca da resposta. Até o fechamento desta reportagem, não houve resposta aos questionamentos enviados.