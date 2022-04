ESF Vila Goulart é inaugurada em Rondonópolis e deve atender 2 mil famílias

A Estratégia Saúde da Família (ESF) Vila Goulart foi inaugurada na manhã desta terça-feira (26), no Bairro Vila Goulart II, em Rondonópolis (MT). A Unidade deve atender 2 mil famílias da região.

“Inaugurar essa Unidade hoje é dar qualidade de atendimento para as pessoas que moram aqui e para os funcionários a unidade que funcionava de maneira precária hoje a gente oferece qualidade e conforto para as pessoas que trabalham e são atendidas. Aqui nesta unidade são atendidas 2 mil famílias do Bela Vista, Portal das Águas, a Goulart. Estamos ampliando os atendimentos para que toda a região fique coberta de atendimento de médicos, enfermeiros e dentistas” ressalta a Secretária de Saúde, Isalba Albuquerque.

O Prefeito José Carlos do pátio fala sobre o desenvolvimento da cidade e ampliação no trabalho da saúde.

“Nós vamos passar de 90% de cobertura de Unidade Básica de Saúde. Hoje nós temos 100% de cobertura de agente comunitária de saúde, mas as unidades básicas ainda faltam algumas para terminar que é o caso do Sumaré que nós vamos ampliar esse trabalho, é o caso do Jardim Liberdade, Marechal Rondon, vários bairros que nós estamos fazendo. Rondonópolis está elevando o patamar de qualidade de vida e isso é muito importante” pontua o Prefeito.

O vereador Adonias Fernandes ressalta a importância da inauguração e reforça o apoio da Casa de Leis.

“Eu fico muito feliz com o Prefeito junto com a secretária Isalba lá em 2011 quando escolhemos junto com a Câmara esse espaço, essa comunidade para atender essa população. Aqui nós tínhamos uma Unidade de Saúde precária e lá em 2011 o prefeito foi afastado, voltou e hoje entrega definitivamente essa belíssima obra com profissionais preparados para atender a população. Se for para melhorar a vida da população pode contar sempre com a Câmara Municipal de Rondonópolis” finaliza o vereador Adonias Fernandes.