Esmagamento do grão de soja aumenta 5,49% em MT

Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), de jan/22 a fev/22 foram processados no país 5,61 milhões de toneladas de soja. O menor ritmo pode ser justificado pela quebra de safra na região sul do país. Já Mato Grosso esmagou 2,60 milhões de toneladas da oleaginosa de jan/22 a mar/22, aumento de 5,49% no comparativo com o mesmo período de 2021.

Com os conflitos entre a Rússia e a Ucrânia o mercado de óleo tem se mantido firme quanto à demanda e com os preços elevados dos subprodutos de soja (farelo e óleo) o apetite das esmagadoras aumentou no estado. Por outro lado, vale destacar que no ano passado a oleaginosa entrou mais tarde no mercado, o que limitou a disponibilidade do grão no primeiro mês do ano.

Por fim, o Imea projeta que neste ano sejam esmagados 11,00 milhões de toneladas, aumento de 6,61% ante o ano passado, representando 87,70% da capacidade das indústrias de Mato Grosso.

Mercado Financeiro

Soja em alta: o preço da saca de soja disponível em Mato Grosso apontou alta de 1,57% na última semana, reflexo da valorização em Chicago.

Chicago subiu: reflexo da preocupação com a oferta global da soja devido ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a CME apontou acréscimo de 3,25% no comparativo semanal.

Cepea cresce: influenciada pelo mercado internacional, o preço da saca de soja brasileira registrou alta de 2,22% ante a semana passada.