EUA alertam sobre deslocamento de comboio russo para o leste da Ucrânia

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos informou nesta segunda-feira (11) que um comboio militar russo está se dirigindo para o leste da Ucrânia, em direção ao povoado de Izium, em uma tentativa de enviar reforços à região do Donbass.

“Acreditamos que esta é a primeira etapa de um esforço por parte da Rússia para se reforçar no Donbass. Não está claro quantos veículos fazem parte deste comboio e o que transportam exatamente”, indicou o porta-voz do Pentágono, John Kirby, em entrevista coletiva.

O representante do Departamento de Defesa afirmou que há indícios de se tratar de uma combinação de soldados e de veículos blindados, “talvez, alguma artilharia”, sem dar mais detalhes.

O comboio seria similar a outro que os Estados Unidos informou nas primeiras semanas do conflito na Ucrânia, que sofre com ofensiva militar russa desde 24 de fevereiro.

Washington confirmou na semana passada a retirada total dos soldados russos que estavam nos arredores de Kiev e de Chernihiv, no norte do território ucraniano, no que seria um esforço para centrar as ações no leste.

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, alertou nesta segunda-feira sobre uma ação “ainda maior” no leste, onde separatistas pró-russos de Donetsk anunciaram o aumento dos ataques e a tomada do porto de Mariupol.

Questionado sobre a situação na localidade, Kirby disse que os Estados Unidos acreditam que Mariupol segue sendo “disputada” entre as duas partes do conflito, sem oferecer mais detalhes.