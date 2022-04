Evento Água para o Futuro é lançado no município de Itiquira

O Água para o Futuro será oficialmente lançado no município de Itiquira nesta segunda-feira (18), às 19h30, na Escola Estadual Dom Aquino Corrêa. Participam do evento o coordenador do projeto, promotor de Justiça Marcelo Caetano Vacchiano, o promotor de Justiça da comarca, Claudio Angelo Correa Gonzaga, o prefeito Fabiano Dalla Valle e o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Otávio Marcus Rufino Tunes. A interiorização do Água para o Futuro é uma das iniciativas estratégicas previstas no Planejamento Estratégico Institucional (PEI) do MPMT para o quadriênio 2020-2023.

A iniciativa do Ministério Público do Estado de Mato Grosso visa garantir a segurança hídrica e o abastecimento de água potável por meio da identificação, caracterização, monitoramento, preservação e recuperação de nascentes. Itiquira é o 10º município a implantar o projeto, que já está em andamento em Cuiabá, Alto Araguaia, Alto Taquari, Chapada dos Guimarães, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Sapezal e Várzea Grande. O Água para o Futuro é executado em conjunto com o Instituto Ação Verde e a Universidade Federal de Mato Grosso, com parceria da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Prefeitura de Cuiabá e concessionária Águas Cuiabá.

Resultados – Conforme o coordenador técnico-científico do projeto, Abílio de Moraes, 405 nascentes já foram catalogadas e caracterizadas em todo o estado. Cerca de 80% das nascentes encontram-se em estado de degradação ambiental por aterramento, lançamento de esgoto, resíduos sólidos, ocupações irregulares, processos erosivos, etc. Além disso, mais de 4 milhões de metros quadrados de Áreas de Preservação Permanente foram delimitados e 70 nascentes estão em recuperação, resultado de 21 Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) firmados.