Exonerações na Saúde mantém serviços especializados suspensos desde o último dia 11

Parte dos serviços de Saúde especializados na rede pública de Rondonópolis seguem paralisados desde a exoneração de profissionais feitas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O assunto repercutiu nesta semana, após as declarações do prefeito José Carlos do Pátio (PSB) de que fora preciso tomar “atitudes duras” para corrigir casos de desvio de função e dinheiro “jogado fora” com salários pagos por serviços prestados abaixo da demanda.

Apesar da repercussão nos últimos dias, as exonerações têm sido sentidas dentro das unidades de Saúde do município desde o último dia 11. O “limpa” na Pasta deixou vagas em aberto e sem previsão, como assume a Prefeitura, de recontratação de profissionais para suprir a demanda. No Centro de Especialidades Apoio e Diagnóstico Albert Sabin (Ceadas), faltam, por exemplo, oftalmologista, cardiologista e reumatologista.

Segundo o apurado, em outras unidades de Saúde também tiveram cortes. A reportagem ouviu de profissionais da rede baixas, por exemplo, no Hospital Municipal Cristyan Mary da Silveira Lima, localizado na Avenida Lions Internacional, e no Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz, mais conhecido como hospital de retaguarda, o antigo P.A.

Declarações

Durante o evento de inauguração da Unidade de Saúde do bairro Vila Goulart, nesta terça-feira (26), o prefeito José Carlos do Pátio falou em “ajustes” na Saúde do Município. Sem comentar especificamente as exonerações feitas no início de abril, o chefe do Poder Executivo afirmou que “havia alguns profissionais que não estavam nas suas respectivas funções (…) Temos que acabar com qualquer desvio de função na gestão”.

Da produtividade dos atuantes nas unidades da rede, o prefeito de Rondonópolis falou em “dinheiro jogado fora”, mas não atribuiu publicamente aos contratados qualquer culpa. “Nós marcamos consulta para a população, com especialistas. Cada médico atende uma média de 20 pessoas ao dia, mas estão atendendo atualmente entre 17 e 18 pessoas. Isso porque as pessoas não estão indo. Alguma coisa está acontecendo. Isso é dinheiro jogado fora. Eu pago o médico e a pessoa não vai fazer a consulta, com endocrinologista, gastro, etc. É um dinheiro jogado fora”, disse. Depois completou: “O médico custa R$ 11 mil por mês e eu estou jogando dinheiro no ralo. Isso é um erro que nós temos que arrumar”.

As declarações foram dadas por Pátio em meio a especulações de uma briga entre o prefeito e a secretária Municipal de Saúde, Izalba Albuquerque, que reassumiu o comando da Pasta em janeiro deste ano. A secretária teria ficado insatisfeita com o cortes dos profissionais sem prévio aviso ou mesmo qualquer consulta. Pátio negou que tenha havido a discussão.

Sem previsão

Na Câmara de Vereadores, a presidente da Comissão de Saúde da Casa de Leis, Marildes Ferreira (PSB), disse ter buscado informações sobre a recontratação de profissionais especializados para atuar na rede. Segundo ela, oficialmente a SMS não respondeu. Em visitas as unidades, porém, recebeu a resposta: “sem previsão”.

Marildes mencionou o caso na Tribuna Livre durante a sessão ordinária desta quarta-feira (27). Em seguida, atendeu à imprensa. “No dia 11, nem os pacientes nem servidores sabiam da suspensão dos serviços. Foram todos pegos de surpresa e muitos tiveram que retornar para as suas casas sem o atendimento”, disse. “Quando fui em busca de informações do porquê das exonerações destes especialistas, o que me foi informado foi a necessidade de redução de gastos na Saúde. Os gastos estariam muito altos. Mas isso não é coisa nova, para ter motivado somente agora esta fala por parte do Poder Executivo”, completou.

Sobre o argumento de desvio de função apontado pelo prefeito, a vereadora disse acreditar em uma decisão baseada em “informações seguras”. “Quero acreditar que o Executivo vai resolver esta situação. E que venha recontratar especialistas. A população não pode padecer porque a folha de pagamento da Pasta estourou”.

Outro Lado

A reportagem tentou contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis e enviou questionamentos quanto ao número exato de profissionais exonerados na Pasta, critérios para a demissão e previsão de recontratação. Até o fechamento desta reportagem, não obtivemos reposta.