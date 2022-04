Falso entregador que matou jovem com 4 tiros diz que ‘não tinha intenção’ de ferir vítima

Acxel Gabriel Peres, de 23 anos, falso entregador preso por matar Renan Loureiro, de 20 anos, em assalto na última segunda-feira (25), afirmou nesta sexta (29) à Polícia Civil que “não tinha intenção” de ferir a vítima e que o estudante, que reagiu ao roubo, “estava alterado”.

Ele relatou que, após pegar o celular de Renan, dirigiu-se à namorada do jovem, que estava no meio da rua. Ao abordá-la, percebeu que o estudante reagiu ao assalto e tentou tirar sua arma. “Quando eu olhei, ele já tava em cima. Dei [tiro] no desespero, não era minha intenção.”

O autor do crime chamou Renan de “menino um pouco alterado”. “Ele falou que a arma era de brinquedo, deu uma reação de vir pra cima e dei um tiro pro alto”, relatou. Isso teria ocorrido antes de Renan efetivamente tentar pegar a arma.

As afirmações constam de vídeo exclusivo obtido pelo Cidade Alerta. A prisão temporária de Renan por 30 já dias foi decretada. Neste sábado (30), ela passará por uma audiência de custódia.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves, a negociação pela entrega de Acxel foi longa porque a polícia tinha a informação de que ele poderia ser morto na comunidade onde estava por não aceitarem o crime cometido por ele.

A investigação descobriu também que Acxel teria tentado vender o carro, um Polo preto, e, com o dinheiro, fugiria. No entanto, o comprador o reconheceu pelas imagens divulgadas pela mídia e desistiu do negócio.

O caso

Renan Loureiro morreu baleado na frente da namorada após reagir a uma tentativa de assalto na rua Freire Farto, no Jabaquara, por volta das 23h20 da segunda-feira (25).

A vítima saía da casa da namorada quando, poucos metros à frente, foi abordado por um suspeito que se passava por entregador de aplicativo, com uma moto e mochila. O falso entregador empurrou o casal contra a parede e exigiu que eles entregassem os celulares e carteira.

Para defender a namorada, Renan entrou em luta corporal com o homem, momento em que foi baleado na região da cabeça. Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver que, após o tiro, o homem pega os pertences do casal e foge.