‘Feriadão’ deve ter até 36% de aumento na presença de veículos de passeio na BR-163

O fluxo de veículos de passeio na BR-163/MT começa a subir nesta quarta-feira (20), quando inicia o feriado prolongado em comemoração ao Dia de Tiradentes, celebrado em 21 de abril. No trecho sob concessão da Rota do Oeste, a presença desse tipo de veículo pode aumentar até 36%. Com relação às carretas e caminhões, a queda estimada pela Concessionária é de até 24%.

Quem vai aproveitar o feriado prolongado, de 21 a 24 de abril, para viajar de carro, deve ficar atento à manutenção veicular com o objetivo de evitar problema durante o trajeto. Cuidados simples e básicos evitam transtornos e garantem a segurança de todos que trafegam pelas rodovias. O alerta é do diretor de Operações da Rota do Oeste, Wilson Ferreira, que chama atenção ainda de quem não tem o hábito de trafegar em rodovias com alto fluxo de veículos de carga, como a BR-163.

“Além da manutenção dos veículos, que é um cuidado básico que todo motorista deve ter, os condutores devem ficar atentos à sinalização existente na rodovia, seguir a legislação de trânsito à risca, evitar se expor aos riscos e viajar com tranquilidade. Embora ocorra uma redução no fluxo de carretas, ainda assim os veículos de carga são a maioria no trecho sob concessão”, explica.

Tráfego dia a dia

Nesta quarta-feira (20), o fluxo de automóveis deve crescer entre 19% e 28%. O aumento na presença dos ‘pesados’ no trecho sob concessão da BR-163 deve ficar entre 5% e 19%.

Quinta-feira , o movimento dos veículos de passeio se mantém estável, enquanto o tráfego dos veículos comerciais (carretas e caminhões) deve cair aproximadamente 15%, segundo levantamento da Rota do Oeste.

Na sexta-feira, a redução de 15% será relativa ao movimento dos veículos de passeio. Por outro lado, haverá aumento no fluxo de carretas em até 4%. No dia seguinte, sábado, o tráfego segue estável para os ‘pequenos’ e em queda para os comerciais de até 5%.

No domingo (24), o fluxo volta a subir e pode atingir um crescimento de até 36% de automóveis, mantendo uma queda de 24% para os veículos de carga em decorrência da restrição de tráfego determinada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).