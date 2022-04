Feriado do Dia do Trabalhador terá comércio fechado em Cuiabá e Várzea Grande

No feriado do Dia do Trabalhador, celebrado no próximo domingo (1º), a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso (Fecomércio-MT) orienta que o comércio em geral, inclusive os de shopping centers, não poderá funcionar nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. A medida segue deliberação da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), assinada entre o sindicato laboral e patronal.

Já para os supermercados e restaurantes, o trabalho é permitido, desde que seja concedida uma folga compensatória ou ocorra o pagamento da hora trabalhada em dobro. As atividades essenciais como farmácias, hospitais e postos de combustíveis devem funcionar normalmente.

Shoppings

Abertura das 11h às 22h para restaurantes, entretenimento e lazer.

No interior

Para os demais municípios do estado, a Fecomércio-MT recomenda que sejam observadas as convenções coletivas de trabalho das respectivas cidades quanto a autorização de abertura nesta data.