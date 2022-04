Fernando Zor ‘dá cheiro’ em Maiara nas primeiras fotos oficiais após a reconciliação

Após se reconciliar com a cantora Maiara, Fernando Zor publicou as primeiras fotos oficiais do casal em suas redes sociais.

Nas imagens, o astro sertanejo, que faz dupla com Sorocaba, “dá um cheiro” na amada. Os dois posaram bem coladinhos para as câmeras.

“No show de milhões”, escreveu ele se referindo à apresentação de Maiara e Maraisa, nesta quinta-feira (28), no Villa Country, em São Paulo.

Nos comentários das imagens, fãs se derreteram pelo casal. “Podem falar o que for, mas dá para sentir que eles se gostam de verdade, fico boba de ver a conexão entre eles”, escreveu uma seguidora. “É o casal de milhões mesmo”, publicou outro internauta.

De acordo com a colunista Fabíola Reipert, da Record TV, a ideia de Maiara e Fernando era manter o relacionamento mais discreto nessa nova fase, mas parece que os artistas quebraram a própria promessa.

Além de terem trocado beijos em outro show, eles também já se declararam nas redes sociais e foram flagrados em clima de romance no cinema.

Entenda mais sobre o atual momento do casal sertanejo.