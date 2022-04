FIFA sorteia grupos da Copa; veja adversários do Brasil e datas dos jogos

A Fifa realizou nesta sexta-feira o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2022, que acontece nos meses de novembro e dezembro no Catar. O Brasil está no Grupo G e estreia no dia 24, contra a Sérvia. Depois, enfrenta a Suíça no dia 28 e Camarões no dia 2 de dezembro.

O sorteio realizado hoje pode colocar Portugal, de Cristiano Ronaldo, ou Uruguai, de Suárez e Cavani, no caminho da Seleção Brasileira nas oitavas de final. Isso porque as duas equipes são as favoritas do Grupo H – se o Brasil avançar em primeiro, enfrenta o segundo deste grupo. Se passar em segundo, joga contra o líder.

A estreia da Copa do Mundo de 2022 acontece no dia 21 de novembro com o confronto entre Catar e Equador, ambas as equipes do Grupo A.

Os grupos mais fortes da Copa do Catar, além do H que conta com Portugal e Uruguai, são o Grupo D, com França e Dinamarca, e o Grupo E, com Espanha e Alemanha. Outras três equipes ainda serão definidas em repescagens (ou playoffs) para integrarem as 32 seleções da Copa do Mundo. Confira os grupos abaixo:

Grupo A:

Catar

Equador

Senegal

Holanda

Grupo B:

Inglaterra

Irã

EUA

Playoff Europeu

Grupo C:

Argentina

Arábia Saudita

México

Polônia

Grupo D:

França

Playoff 1

Dinamarca

Tunísia

Grupo E:

Espanha

Playoff 2

Alemanha

Japão

Grupo F:

Bélgica

Canadá

Marrocos

Croácia

Grupo G:

Brasil

Sérvia

Suíça

Camarões

Grupo H:

Portugal

Gana

Uruguai

Coreia do Sul