Fio dental: qual a frequência ideal deste cuidado com os dentes?

Cuidar da saúde bucal é muito importante para manter os dentes saudáveis e evitar o proliferamento de doenças em todo o corpo. Por isso, é importante estarmos atentos às boas práticas e cuidados necessários para que a limpeza esteja sempre em dia.

Além das escovações após as refeições e as idas semestrais ao dentista para uma limpeza mais profunda, um item não pode faltar em sua rotina: o uso do fio dental. Mas, afinal, qual a frequência ideal para este cuidado?

Bom, primeiro, é importante sabermos que após todas as refeições, vários restinhos de comida costumam ficar grudados entre os dentes. Para tirá-los de lá, só usando o fio dental mesmo. Mas, segundo a dentista Thalita Costa, não é preciso usar em toda higiene bucal. “Este hábito deve ser aplicado, de preferência, após o último banquete do dia. O importante é remover toda a placa, através das ferramentas que temos no nosso kit de higiene oral”, comenta a especialista.

Além disso, com o passar dos anos, seus dentes precisam cada vez mais de cuidados. A profissional explica que após a higiene, a formação de placa bacteriana é constante na nossa boca, e esse processo acelera logo depois da ingestão de alimentos ricos em sacarose. E para evitar esse acúmulo em qualquer fase da vida, é essencial realizar uma higiene bucal completa, sem abrir mão da limpeza interdental. “É importante o passar o fio dental todos os dias, mesmo com o uso de próteses fixas e implantes podem ocorrer inflamações gengivais e estas colocam os implantes a perder”.

Fonte: Sorrisologia