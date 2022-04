Flamengo dá show de bola no Maracanã e derrota São Paulo por 3 a 1

No duelo dos atuais vice-campeões do Campeonato Carioca e do Paulistão, melhor para o Flamengo, que venceu o São Paulo por 3 a 1 na tarde deste domingo (17), no Maracanã, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Gabigol abriu o placar aos 24 minutos do 1º tempo. Calleri empatou ainda no final da primeira etapa, mas Isla e Arrascaeta ampliaram no segundo tempo e determinaram a vitória do Rubro-Negro. O gol do chileno foi uma pintura: corte seco e chute colocado, sem chances para Jandrei.

A equipe carioca, que havia empatado com o Atlético-GO na primeira rodada, garantiu sua primeira vitória na competição e vai aos 4 pontos. Já o Tricolor Paulista, que goleou o Athletico-PR na estreia por 4 a 0, segue com 3 pontos em duas rodadas.

Próximos jogos

Agora, o Flamengo se prepara para enfrentar o Palmeiras pela quarta rodada antecipada do Brasileirão. O jogo será próxima quarta-feira (20), às 19h30, novamente no Maracanã.

O São Paulo também entra em campo no meio de semana, mas pela Copa do Brasil. No mesmo dia e horário, quarta, às 19h30, o Tricolor enfrentará o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

O jogo

A partida começou com pressão do Flamengo. Com 6 minutos de jogo, o time de Paulo Sousa já tinha arriscado duas vezes e parado nas boas defesas de Jandrei.

Aos 15’, Lázaro foi driblado por Eder e caiu com a mão na bola próxima da entrada da área. O árbitro marcou falta para o São Paulo. Na cobrança, Rodrigo Nestor bateu com perigo e a bola passou raspando o travessão de Hugo na melhor chance do Tricolor até o momento.

Mas o Flamengo seguia ligado no jogo e não demorou muito para abrir o placar. Arrascaeta encontrou Lázaro, que mandou a bola com categoria para Gabigol apenas finalizar e abrir o placar no Maracanã: 1 a 0 Fla.

Pelo lado do São Paulo, apenas Calleri se destacava e buscava encontrar o caminho do empate. Aos 40’, a insistência deu certo e, após ótimo cruzamento de Rafinha, o camisa 9, bem posicionado, ganhou de Rodinei no alto e cabeceou sem chances para Hugo: 1 a 1.

Etapa final

O Flamengo seguiu pressionando e levando perigo nos primeiros minutos do segundo tempo. Aos 5’, Lázaro deixou Arrascaeta cara a cara com Jandrei. O meia bateu firme e novamente o goleiro são-paulino surgiu para fazer excelente defesa.

O São Paulo buscava ganhar o domínio da partida, mas era neutralizado pelo Flamengo. Aos 14’ Alisson teve uma boa oportunidade, mas ao finalizar mandou por cima da meta de Hugo.

Aos 21’, o Flamengo teve uma falta perigosa na entrada da grande área. Na cobrança, Arrascaeta mandou na trave. Mas o lance já demonstrava que o Flamengo voltava a ganhar forças. Tanto que, no lance seguinte, Isla recebeu um bom passe de João Gomes, driblou e bateu colocado, sem chances para Jandrei: 2 a 1 Fla. Um golaço no Maracanã!

Na resposta, Calleri dominou e tocou para Nestor. O volante mandou uma bomba que passou raspando o gol de Hugo.

Mas a tarde realmente era do Flamengo. Aos 26’, Marinho avançou e cruzou, encontrando Arrascaeta livre para desviar de cabeça em direção ao gol e fechar a conta: 3 a 1 Fla.

O técnico Rogério Ceni decidiu modificar a equipe, trocando os dois laterais e colocando o estreante André Anderson no lugar de Alisson. Apesar disso, as mudanças não surtiram muito efeito e o jogo terminou com vitória rubro-negra.