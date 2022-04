Fluminense empata com Flamengo e leva o Cariocão

A espera acabou. Depois de dez anos, o Fluminense voltou a conquistar o título do Campeonato Carioca. O grito preso na garganta do torcedor tricolor desde o título de 2012 veio com o empate por 1 a 1 diante do Flamengo na tarde deste sábado (2), no jogo de volta da decisão, no Maracanã.

A conquista do time que já havia levado a Taça Guanabara (1ª fase do Cariocão) começou a ser construída no jogo de ida, quando venceu por 2 a 0 com dois gols de Cano. Foi o argentino, aliás, que empatou o jogo deste sábado após Gabigol abrir o placar para o Flamengo, ainda no primeiro tempo.

Durante o hiato sem conquistas estaduais, o Tricolor das Laranjeiras viu os rivais comemorarem. Nesse período, Botafogo e Vasco venceram dois títulos cada. Já o Flamengo conquistou cinco troféus, sendo os dois últimos, em 2020 e 2021, em cima do próprio Flu, que também chegou à decisão de 2017 – quando também perdeu para o rival da Gávea.

Números que ficam para trás neste momento de festa. Uma festa que começou no Maracanã, mas que promete invadir o domingo – pelo menos na parte tricolor do Rio.

O jogo

Quem esperava um Fluminense recuado por ter uma boa vantagem, se enganou. Nos primeiros 20 minutos de jogo, foi o Tricolor que teve a posse de bola por maior tempo, mas sem criar jogadas de grande perigo.

O Flamengo, por sua vez, parecia nervoso, errando passes e tentando acelerar demais algumas jogadas. Mas quando o Flu estava melhor, o Fla contou com o talento de seus principais jogadores para abrir o placar.

Tudo começou com lançamento do goleiro Hugo. Bruno Henrique subiu, ganhou de Nino e raspou de cabeça. Arrascaeta dominou, tirou Manoel num lindo giro e acelerou deixando o zagueiro para trás. O cruzamento por baixo encontrou Gabigol, que entrou chutando a bola e estufando a rede de Fábio.

‘Faz o L’

Em lance que começou com reclamação de falta em Gabigol na entrada da área do Flu, o Tricolor conseguiu empatar o jogo.

Após contra-ataque rápido, Jhon Arias tabelou com Paulo Henrique Ganso na esquerda, cruzou para trás e Cano chegou batendo. A bola ainda desviou em Filipe Luís e tirou completamente o goleiro Hugo da jogada: 1 a 1, aos 43’.

Esquentou

O segundo tempo começou em ritmo forte – tanto em velocidade como em jogadas mais duras e muitas faltas. Precisando de gols, o Flamengo se lançou ao ataque.

A paciência de Paulo Sousa com Andreas Pereira não durou dez minutos e Éverton Ribeiro entrou em campo em seu lugar.

Aos 14’, em lance com Cano, a bola bateu na mão de Filipe Luís. O Flu pediu pênalti, que foi marcado após revisão no Var (árbitro de vídeo). O próprio Cano foi para a cobrança, bateu no meio e Hugo Souza fez a defesa.

Mesmo com o gol perdido, o Flu não se abateu. Continuou mais ligado no jogo e segurou a pressão do Flamengo que só levava perigo nas jogadas individuais, quase sempre no talento de Arrascaeta.

Paulo Sousa colocou Pedro e lançou o time ainda mais ao ataque. Com o relógio passando, o nervosismo aumentou. Ainda deu tempo de Fred, que havia acabado de entrar, ser expulso junto com Bruno Henrique após princípio de confusão. Na saída, mais empurra-empurra entre os membros da comissão técnica dos dois times e jogadores no banco.

Depois, não houve tempo para mais nada. O apito final só deu início à festa do Fluminense no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

Fluminense 1 x 1 Flamengo

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: sábado (2), às 18h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Daniel do Espírito Santo Parro e Carlos Henrique Lima Filho

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Público e renda: 64.709 pagantes / R$ 2.938.488,00

Cartões amarelos: David Braz, Cris Silva, André (Fluminense); Gabigol, David Luiz, Gomes e Pedro (Flamengo)

Cartões vermelhos: Fred (Fluminense) e Bruno Henrique (Flamengo), ambos aos 45’/2ºT

Gols: Gabigol, aos 29’/1ºT (Flamengo); Germán Cano, aos 43’/1ºT (Fluminense)

FLUMINENSE: Fábio; Nino, Manoel e David Braz; Calegari (David Duarte, aos 23’/2ºT), André, Yago Felipe (Nonato, aos 34’/2ºT), Ganso (Martinelli, aos 23’/2ºT) e Cris Silva; Jhon Arias (Luiz Henrique, aos 27’/2ºT), e Germán Cano (Fred, aos 34’/2ºT). Técnico: Abel Braga.

FLAMENGO: Hugo Souza; Gustavo Henrique (Willian Arão, aos 29’/2ºT), David Luiz e Filipe Luís; Rodinei (Matheuzinho, aos 18’/2ºT), João Gomes, Andreas Pereira (Éverton Ribeiro, aos 8’/2ºT), Arrascaeta e Lázaro (Pedro, aos 18’/2ºT); Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa.