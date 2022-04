Fluxo de veículos de passeio deve aumentar em até 20% na BR-163 durante feriado prolongado

O comportamento no fluxo de veículos na BR-163, em Mato Grosso, começa a sofrer alterações no primeiro dia de feriado prolongado em comemoração à Semana Santa e Domingo de Páscoa. Segundo a estimativa da Concessionária Rota do Oeste, a sexta-feira (15) será o dia com maior movimento de automóveis, com previsão de aumento em até 20% em relação ao dia anterior. Já a presença das carretas e caminhões na rodovia deve ter uma queda estimada em até 14%. Quem vai viajar não pode esquecer da manutenção veicular.

O levantamento da Rota do Oeste aponta que o fluxo de veículos leves e pesados no trecho sob concessão da BR-163 segue tranquilo até o último dia de descanso – o domingo (17), voltando a ser intenso na segunda-feira (18).

A estimativa aponta que no sábado (16), o movimento de veículos de passeio deve reduzir entre 14 e 20% em comparação ao primeiro dia de feriado. No domingo (17.04), o tráfego volta a subir e pode atingir até 8% a mais de veículos na rodovia. Com relação aos veículos pesados, a movimentação apresenta queda todos os dias de feriado. No sábado, a redução prevista pela Rota do Oeste é de até 28% no tráfego, e no domingo de até 18%.

Já na segunda-feira, quando retorna o funcionamento normal do serviço público e comércio, o tráfego de veículos de passeio pode atingir um crescimento de até 40%, enquanto os de carga deve aumentar entre 32 e 56%, em comparação aos dias de folga.

O diretor de Operações da Rota do Oeste, Wilson Ferreira, explica que mesmo com a redução de tráfego de veículos pesados durante o feriado, os motoristas devem ficar atentos e lembrar que a BR-163 tem o movimento predominantemente formado por carretas e caminhões, o que a torna diferenciada e demanda maior atenção ao cumprimento da legislação de trânsito.

“Estamos em um período de escoamento da safra de soja e o fluxo de veículos de carga é muito intenso. Durante o feriado deve ocorrer a queda na presença desse tipo de veículo, mas isso não quer dizer que eles não circularão. Os motoristas de veículos de passeio devem viajar com calma, dentro do limite de velocidade, respeitando a sinalização e as leis de trânsito. Essas medidas refletem em segurança e tranquilidade para todos que percorrem a rodovia”, orienta.

A manutenção do veículo também deve ser feita antes de seguir viagem, lembrando sempre de verificar as condições dos pneus, funcionamento dos freios, da sinalização, da parte elétrica e dos equipamentos de segurança.

Caso ocorra algum imprevisto durante a viagem, os serviços oferecidos pela Rota do Oeste podem ser acionados pelo 0800 065 0163. A central funciona 24 horas por dia, sete dias por semana e comanda um aparato com mais de 70 veículos disponíveis para atendimento na rodovia.