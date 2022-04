Foragido, Maroan é pronunciado e vai a júri popular em Rondonópolis

Maroan Fernandes Haidar Ahmed , acusado de matar Fábio Batista da Silva em uma conveniência em novembro de 2018 foi pronunciado nesta segunda-feira (25) e será julgado pelo Tribunal do Juri, em Rondonópolis.

Ele deverá responder por homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Maroan encontra-se foragido da Justiça desde julho de 2021, fato que consta nos autos “Certo é que o réu se recusou cumprir as condições anteriormente impostas por força da liberdade concedida no Habeas Corpus, uma vez que descumpriu várias das medidas impostas no alvará. Não bastasse ainda, temos que o mandado de prisão do réu encontra-se em aberto, ou seja, permanece em local incerto e não sabido desde o mês de julho de 2021” diz a sentença de pronúncia assinada pelo juiz Wagner Plaza Machado Júnior.

Maroan chegou a ser preso em fevereiro de 2020 após faltar uma audiência de instrução, mas depois voltou a cumprir as medidas cautelares.