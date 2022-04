GAP apreende armas e munições e dois são presos

Dois homens foram presos pelo Grupo de Apoio (GAP) da Polícia Militar (PM) e devem responder pelos crimes de lesão corporal, ameaça e posse irregular de arma de fogo de uso permitido nesta terça-feira (19), na zona rural, em Jaciara (MT). A PM apreendeu 3 armas de fogo e munições.

A guarnição recebeu uma denúncia informando que na fazenda estava ocorrendo uma briga entre um casal, onde o suspeito estava em posse de arma de fogo.

Durante revista, a PM encontrou as armas dentro de um veículo. As munições foram localizadas na residência. O dono do carro disse que as armas eram do homem que havia agredido a mulher.

Diante das informações, os dois homens foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia.