Gefron prende dupla por tráfico de drogas e recupera veículo no interior de MT

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) prendeu duas pessoas por tráfico de entorpecentes na sexta-feira (15.04) no município de Poconé (104 km de Cuiabá). A ocorrência gerou um prejuízo ao crime de R$ 10,6 mil.

Durante operação Hórus/Vigia, a equipe de força tática em apoio, em patrulhamento urbano, recebeu informações de que na rua Alecrim, no residencial Morro do Gato, havia um homem comercializando entorpecentes.

Diante das informações, os militares conseguiram abordar o suspeito em frente a sua residência e que durante busca pessoal foi encontrado no bolso do mesmo uma porção de substância análoga a cocaína, uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína e uma quantia em dinheiro.

O homem relatou que no interior da casa havia mais produtos ilícitos, no entanto afirmou ser de outra pessoa que residia em uma kitnet na rua Mato Grosso, no bairro Bom Pastor.

Em diligência, a equipe se deslocou até a casa e conseguiu localizar o suspeito que saia em uma motocicleta. Com ele, os policiais apreenderam 14 porções de substância análoga a maconha e uma balança de precisão.

Todo material ilícito e os suspeitos foram entregues à Delegacia da Polícia Judiciária Cível de Poconé.

Veículo recuperado

Ainda nesta sexta-feira (15.04), em Porto Esperidião (322 km de Cuiabá), durante Operação Hórus/Vigia, em continuidade a força tarefa do Gefron no combate aos crimes de roubos e furtos de veículos na fronteira de Mato Grosso com a Bolívia, a equipe recebeu informações de que havia um veículo Fiat Strada capotado e sem os pneus na MT-265, próximo a Vila Picada.

Os policiais foram até o local e encontraram o carro, que em checagem foi constatado que o veículo foi roubado no último dia 11, no município de Pontes e Lacerda.

Diante dos fatos, foi acionado o guincho para retirar o veículo do local e entregue a ocorrência na Delegacia do município de Porto Esperidião. Nesta ocorrência, o prejuízo ao crime foi de R$ 54,4 mil.