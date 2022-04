Golpistas conseguiram fazer portabilidade em loja física para roubar número de deputada

Nas redes sociais, a deputada estadual Janaína Riva (MDB), deu mais informações sobre o roubo de seu número de celular e conta o aplicativo de mensagens Whatsapp. Um golpista se passou pela parlamentar para pedir dinheiro aos contatos em uma tentativa de golpe.

Segundo explicou Janaína, o golpista consegui fazer a portabilidade do número em uma loja, mesmo sem a presença e, claro, autorização da parlamentar para a realização do processo. Riva cobra providências das operadoras de telefonia.

Ainda conforma a deputada, uma semana após o caso ela ainda não conseguiu seu número de volta e agora pede que a Polícia Civil elucide o caso. A própria sugere que as imagens do circuito de monitoramento da loja que realizou a portabilidade por ter registrado o criminoso. As contas pix enviadas nos pedidos de dinheiro também são, segundo afirma, de titulares em Cuiabá.