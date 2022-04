Governo de Mato Grosso realiza intervenção para garantir os jogos da Sul-Americana na Arena Pantanal

Assim que o Cuiabá Esporte Clube solicitou ajuda, o Governo de Mato Grosso buscou todas as formas de contribuir na liberação internacional do Aeroporto Marechal Rondon para que os times que disputam a Copa Sul-Americana possam desembarcar diretamente em Cuiabá para os jogos na Arena Pantanal.

Nesta quarta-feira (06.04), chegou à capital mato-grossense a delegação do Melgar, time do Peru, para a disputa com o Cuiabá. O jogo será na Arena Pantanal, às 18h15 (horário local) desta quinta-feira (07.04).

Sem a liberação do aeroporto, as delegações teriam que desembarcar em Brasília para o desembaraço e depois seguir para Cuiabá, o que inviabilizaria as partidas e o time mato-grossense perderia por WO.

“Atuamos junto aos órgãos federais e conseguimos com a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), Receita Federal, Polícia Federal, Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) a internacionalização temporária do Aeroporto Marechal Rondon”, informou o secretário-chefe da Casa Civil, Rogério Gallo.

“O Governo irá atuar na defesa e valorização do esporte mato-grossense, sempre que for acionado”, completou ele.

Para o vice-presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, o apoio do Governo de Mato Grosso foi imprescindível para solucionar o desembaraço no aeroporto.

“A intervenção rápida do governo do estado foi fundamental para garantir os jogos na Arena Pantanal para a Sul-Americana, do contrário, não teríamos a disputa aqui em Cuiabá. Sempre pudemos contar com o apoio do governo e dessa vez não foi diferente”, destacou Cristiano.

Em nota oficial, o clube agradeceu ao governo pela intervenção. Confira a íntegra da nota abaixo.

Além da disputa com o Melgar, na quinta-feira, o Cuiabá também vai jogar contra o River Plate e Racing, ambos da Argentina, nos dias 13 e 27 de abril, e também em 18 e 3 de maio, respectivamente.

NOTA OFICIAL – Agradecimento ao Governo de Mato Grosso

O Cuiabá Esporte Clube agradece o Governo de Mato Grosso, através do governador Mauro Mendes e do secretário de Estado da Fazenda, Rogério Luiz Gallo, e os senadores Jayme Campos e Carlos Fávaro, pelo empenho na operação de emergência para a liberação temporária de internacionalização do Aeroporto Marechal Cândido Rondon, para viabilizar a chegada da delegação do clube peruano Melgar, que enfrenta o Cuiabá, nesta quinta, 7 de abril, na Arena Pantanal, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana, face as exigências da Conmebol.

Cuiabá, 6 de abril de 2022