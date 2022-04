Gusttavo Lima e Andressa Suita vivem lua de mel e afastam crise no casamento

Gusttavo Lima e Andressa Suita confirmaram, no mês passado, que estão em um processo de reconciliação — mais de dois anos depois de anunciarem o fim do casamento. Desde então, estão mais juntos do que nunca, seja em eventos profissionais, seja em momentos a dois e em família. Nesta segunda-feira (25), o casal surpreendeu os fãs ao se beijar publicamente pela primeira vez após reatar. Atualmente, Gusttavo e Andressa vivem em clima de romance e lua de mel e afastam qualquer crise no relacionamento.

Depois de diversos flagras em passeios de barco, viagens a Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e boatos de que teriam voltado, o sertanejo e a modelo posaram juntos com os filhos nos stories nas redes sociais, alimentando ainda mais os rumores de reconciliação.

Em junho do ano passado, o aniversário dos filhos, Gabriel e Samuel, de 4 e 3 anos, respectivamente, também foi em família, com direito a comemoração temática.

Em março deste ano, o casal fez uma viagem romântica a Portugal. O sertanejo se apresentou em uma turnê pela Europa (shows em Lisboa, Porto e Londres), e a modelo não só acompanhou o marido, como conseguiu aproveitar momentos a dois.

A foto do primeiro beijo depois do anúncio de reconciliação foi postada por Andressa nas redes sociais, nesta segunda, e virou assunto na web — com mais de 1 milhão de curtidas.

O clique foi feito nos bastidores de um show de Gusttavo em Belo Horizonte, Minas Gerais, e, além dos ares de romance, o casal combinou o look. “Vai uma dose de vermelhão aí?”, escreveu a modelo na legenda da foto, com um emoji de coração.