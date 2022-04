Homem é assassinado com várias facadas dentro da própria casa

Um homem identificado sendo Cristian Passos Ribeiro, 36 anos, foi assassinado na madrugada deste sábado (30), com várias facadas pelo corpo, o crime aconteceu no município de Barra do Garças-MT.

A vítima estava dormindo com a esposa e por volta das 4h, a mulher ouviu um barulho, comunicou o esposo que foi ver o que estava acontecendo e neste momento foi golpeado com cerca de cinco facadas.

Após o crime, o suspeito que é ex marido da mulher da vítima fugiu por rumo ignorado.

A vítima caiu na área da casa e não resistiu aos ferimentos, quando equipe de Corpo do Bombeiros chegou no local ele já estava em óbito.

A mulher da vítima ainda relatou que nessa semana recebeu um punhal do seu ex-marido com um bilhete dizendo que em breve a visitaria.

O caso segue sob investigação.