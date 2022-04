Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 22 anos por tráfico ilícito de drogas, na tarde de terça-feira (26), em Peixoto de Azevedo (MT). Com o suspeito, a PM apreendeu tabletes e porções de substância análoga a maconha e quantidade em dinheiro proveniente do crime.

Por volta de 14h30, durante patrulhamento tático pelo bairro Mãe de Deus, a equipe da PM visualizou um homem em suspeita, em frente a uma residência. Foi realizado procedimento de abordagem, sendo encontrado duas porções de maconha e uma quantia de R$ 750,00 em dinheiro.

Questionado sobre os entorpecentes, o suspeito revelou que em uma residência próxima havia maiores quantidades da mesma droga, escondidas em um tambor. Os policiais militares foram até o endereço informado e encontraram mais tabletes e porções de maconha. Uma balança de precisão e um caderno de anotações também foram apreendidos.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia da cidade, junto com o material apreendido, para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.