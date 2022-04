Homem encontrado morto em córrego tinha mãos amarradas, estava amordaçado e com faca cravada no peito

O corpo do homem encontrado morto em um córrego no município de Primavera do Leste neste domingo (17) estava apenas de cueca, com as mãos e pés amarrados, boca amordaçada, perfurações pelo corpo e com um canivete cravado no peito, segundo a Polícia Civil. Até este momento, ele ainda não foi identificado.

A Polícia Civil apura as circunstâncias de mais este crime. Ainda foi encontrado um cobertor cinza próximo ao local.

Por volta das 07h25 o Corpo de Bombeiros foi informado que havia um corpo boiando no córrego. De imediato se deslocaram ao local e confirmaram os fatos.

A Polícia Civil apura as causas do crime.