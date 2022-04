Homem que estuprou e matou idosa de 74 anos é condenado a 42 anos de cadeia

Adevair Ferreira da Silva foi condenado pelo Tribunal do Júri a 42 anos e 8 meses de prisão pela morte e estupro da idosa Salvina dos Santos Vidal, de 74 anos, mãe do vereador de Cuiabá (MT), Sargento Vidal.

O julgamento do júri popular presidido pela 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (MT) aconteceu nesta terça-feira (12) e durou cerca de 12 horas. O crime acontecem em março de 2020 e teve grande repercussão em Mato Grosso. Adevair confessou o crime à Justiça.

Conforme consta em documento, ficou comprovado que Adevair cometeu o crime por motivo fútil, emprego de violência, vulnerabilidade da vítima e atentado contra a sociedade. Ele teve a pena reduzida por ter confessado o crime.

O vereador Sargento Vidal, os irmãos e demais familiares foram a Lucas do Rio Verde acompanhar a sessão do tribunal do júri.

ENTENDA O CRIME

Salvina foi assassinada pouco tempo depois de sair de casa para fazer uma caminhada em uma manhã de domingo.

Imagens da câmera de segurança registraram quando Adevanir se aproximou, de bicicleta, atacou a idosa e a levou para um terreno baldio.

O corpo de Salvina foi encontrado sem roupas jogado no terreno. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu no bairro Parque das Araras.