Homem que matou e bebeu sangue da vítima é condenado a 28 anos de prisão

A Justiça do Distrito Federal condenou a 28 anos de prisão o homem que matou e bebeu o sangue da vítima em outubro do ano passado, na região de Samambaia. De acordo com as investigações, Antônio Carlos Pires de Lima esquartejou e queimou o corpo da vítima. O juiz Tribunal do Júri de Samambaia decidiu que o condenado vai cumprir a pena inicial em regime fechado.

O réu, que foi condenado por homicídio qualificado (por motivo fútil e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima), ocultação de cadáver e fraude processual, já tinha passagens pela polícia por roubo e violência doméstica. O homem estava preso desde 2021.

Segundo a Justiça, o acusado matou a vítima e jogou o corpo em uma área residencial próxima a um supermercado. Conforme as investigações, no local havia imagens que faziam referência a rituais satânicos.